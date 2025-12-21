Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим — о травме Фернандеша: наверное, он пропустит некоторые матчи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о травме капитана команды Бруну Фернандеша, которую тот получил в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2). После одного из эпизодов в первом тайме хавбек ощутил дискомфорт, перед второй половиной встречи его пришлось заменить.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

«Думаю, это повреждение мягких тканей. На восстановление потребуется некоторое время, посмотрим. Это очень странно: на протяжении этого года, особенно в данный период, у нас так много проблем, но мы должны справиться с этим.

Не знаю, наверное, Бруну пропустит некоторые матчи, но не могу сказать точно. Не хочу об этом говорить, этот парень всегда в форме и всегда способен восстановиться», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Дубль Роджерса помог «Астон Вилле» одолеть «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ
