Тренер «МЮ» Аморим — о травме Фернандеша: наверное, он пропустит некоторые матчи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о травме капитана команды Бруну Фернандеша, которую тот получил в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2). После одного из эпизодов в первом тайме хавбек ощутил дискомфорт, перед второй половиной встречи его пришлось заменить.

«Думаю, это повреждение мягких тканей. На восстановление потребуется некоторое время, посмотрим. Это очень странно: на протяжении этого года, особенно в данный период, у нас так много проблем, но мы должны справиться с этим.

Не знаю, наверное, Бруну пропустит некоторые матчи, но не могу сказать точно. Не хочу об этом говорить, этот парень всегда в форме и всегда способен восстановиться», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».