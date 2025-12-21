Скидки
Дани Алвес намерен купить португальский футбольный клуб — Globo

Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес хочет приобрести футбольный клуб «Сан-Жуан-де-Вер», выступающий в португальской Лиге 3 (третьем дивизионе Португалии). Также футболист рассматривает возможность возвращения в профессиональный футбол в течение следующих шести месяцев, сообщает Globo.

Первоначальное предложение заключается в том, чтобы игрок выступал за команду, одновременно выполняя административные и спортивные руководящие функции. Алвес рассматривает возможность дебюта и возвращения уже в следующем сезоне.

Игрок не выходил на поле с 2023 года, после того как был арестован в Испании по обвинению в сексуальном насилии. Дело длилось более года, в течение которого он находился под арестом, а в 2024 году игрок был приговорён к четырём с половиной лишения свободы. В 2025 году суд отменил обвинительный приговор из-за недостаточности доказательств.

Дани Алвес является шестикратным чемпионом Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны», двукратным обладателем Кубка УЕФА в составе «Севильи». Также защитник дважды выигрывал чемпионат Франции в составе «ПСЖ».

