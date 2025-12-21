Игрок «Астон Виллы» Роджерс: мы выходим на поле с готовностью победить в каждом матче

Вингер «Астон Виллы» Морган Роджерс поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:1). Футболист оформил в этой игре дубль.

«Важнее всего сегодня то, что мы были далеки от своей оптимальной формы, но всё равно смогли победить, проявить упорство и реализовать свои моменты. Думаю, это и определяет хорошую команду, а также её веру в себя. Матчи можно выигрывать по-разному, сегодня это получилось просто замечательно.

Чувствую, что сейчас играю на небывалом для себя уровне. Я абсолютно верю в себя, в команде тоже ощущается этот настрой. У нас максимальная вера в свои силы с момента моего прибытия в этот клуб [в феврале 2024 года]. Когда мы хорошо играем как команда, лучше становятся выступления и каждого футболиста, это неудивительно. Мы верим друг в друга, тренер верит в нас, мы выходим на поле с готовностью победить в каждом матче», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Астон Виллы».