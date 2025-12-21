Скидки
Игрок «Астон Виллы» Роджерс: мы выходим на поле с готовностью победить в каждом матче

Игрок «Астон Виллы» Роджерс: мы выходим на поле с готовностью победить в каждом матче
Вингер «Астон Виллы» Морган Роджерс поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:1). Футболист оформил в этой игре дубль.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

«Важнее всего сегодня то, что мы были далеки от своей оптимальной формы, но всё равно смогли победить, проявить упорство и реализовать свои моменты. Думаю, это и определяет хорошую команду, а также её веру в себя. Матчи можно выигрывать по-разному, сегодня это получилось просто замечательно.

Чувствую, что сейчас играю на небывалом для себя уровне. Я абсолютно верю в себя, в команде тоже ощущается этот настрой. У нас максимальная вера в свои силы с момента моего прибытия в этот клуб [в феврале 2024 года]. Когда мы хорошо играем как команда, лучше становятся выступления и каждого футболиста, это неудивительно. Мы верим друг в друга, тренер верит в нас, мы выходим на поле с готовностью победить в каждом матче», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Астон Виллы».

«Астон Вилла» одержала 10-ю победу подряд во всех турнирах текущего сезона
