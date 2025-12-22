Скидки
Марокко — Коморские острова, результат матча 21 декабря 2025, счет 2:0, 1 тур группового этапа Кубка африканских наций

Сборная Марокко обыграла Коморские острова в матче открытия Кубка африканских наций
Комментарии

Завершился матч открытия Кубка африканских наций 2025 года, в котором встречались сборные Марокко и Коморских островов. Игра прошла на стадионе имени принца бин Фахда в Рабате (Марокко). Победу в матче со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Кубок африканских наций . Группа A. 1-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Марокко
Окончен
2 : 0
Коморские острова
1:0 Диас – 55'     2:0 Эль-Кааби – 74'    

Нападающий Марокко Суфьян Рахими забил первый гол в матче на 11-й минуте, но главный арбитр встречи отменил взятие ворот. Во втором тайме на 55-й минуте форвард мадридского «Реала» Браим Диас открыл счёт в матче. На 74-й минуте голом отметился Айюб Эль-Кааби и установил окончательный счёт в матче – 2:0.

В квартете А с Марокко и Коморскими островами также находятся Мали и Замбия.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
