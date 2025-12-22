Сборная Марокко обыграла Коморские острова в матче открытия Кубка африканских наций

Завершился матч открытия Кубка африканских наций 2025 года, в котором встречались сборные Марокко и Коморских островов. Игра прошла на стадионе имени принца бин Фахда в Рабате (Марокко). Победу в матче со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Нападающий Марокко Суфьян Рахими забил первый гол в матче на 11-й минуте, но главный арбитр встречи отменил взятие ворот. Во втором тайме на 55-й минуте форвард мадридского «Реала» Браим Диас открыл счёт в матче. На 74-й минуте голом отметился Айюб Эль-Кааби и установил окончательный счёт в матче – 2:0.

В квартете А с Марокко и Коморскими островами также находятся Мали и Замбия.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.