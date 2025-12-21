Скидки
Капитан «МЮ» Фернандеш был заменён в перерыве матча лишь в третий раз за всё время в клубе

Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был заменён в перерыве матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2). Подобное с португальцем произошло лишь в третий раз за всё время выступления за манкунианцев. Об этом сообщает Opta Sport в соцсети X.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

В первом тайме встречи с «вилланами» хавбек ощутил дискомфорт, но смог продолжить игру. В перерыве же португальца пришлось заменить. Ранее это с ним случалось в матче АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» в октябре 2020-го и во встрече Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» в феврале 2021-го.

Бруну Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с января 2020-го, за это время он провёл за команду 308 матчей, в которых забил 103 гола и отдал 93 голевые передачи. При этом в стартовом составе манкунианцев хавбек выходил 292 раза.

Тренер «МЮ» Аморим — о травме Фернандеша: наверное, он пропустит некоторые матчи
