Капитан «МЮ» Фернандеш был заменён в перерыве матча лишь в третий раз за всё время в клубе

Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был заменён в перерыве матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2). Подобное с португальцем произошло лишь в третий раз за всё время выступления за манкунианцев. Об этом сообщает Opta Sport в соцсети X.

В первом тайме встречи с «вилланами» хавбек ощутил дискомфорт, но смог продолжить игру. В перерыве же португальца пришлось заменить. Ранее это с ним случалось в матче АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» в октябре 2020-го и во встрече Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» в феврале 2021-го.

Бруну Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с января 2020-го, за это время он провёл за команду 308 матчей, в которых забил 103 гола и отдал 93 голевые передачи. При этом в стартовом составе манкунианцев хавбек выходил 292 раза.