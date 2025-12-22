Кубок африканских наций — 2025: результаты на 21 декабря, календарь, таблица

В воскресенье, 21 декабря, состоялся матч открытия Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Кубка Африки на 21 декабря:

Марокко — Коморские острова — 2:0.

В квартете А с Марокко и Коморскими островами также находятся Мали и Замбия. Сборные этих стран проведут свой матч в 1-м туре Кубка Африки в понедельник, 22 декабря.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.