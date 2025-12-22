Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о поддержке болельщиков в матче с «МЮ»

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о болельщиках после победы в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, за то, как они передают свою энергию и наслаждаются этим стадионом все вместе. Конечно, нам нужно проявить нашу тактическую идею, индивидуальные качества, а также приложить все силы, чтобы улучшить командное взаимодействие и сделать что-то особенное.

Мы строим команду, нам действительно нужна поддержка, и сегодня болельщики были просто великолепны. Здесь потрясающая атмосфера, мы все вместе её создаём. Чувствуем себя здесь просто невероятно, потому что это придаёт сил нашим футболистам, им комфортно играть, наш стадион для них как крепость.

Это и помогает нам сражаться, проявлять стойкость, индивидуальные навыки и стремиться к успеху в разных турнирах, будь то международные матчи или АПЛ.

Мой посыл таков: наслаждайтесь каждым моментом, каждым матчем, каждым днём, как мы и делаем, а затем постарайтесь сосредоточиться на следующем матче как на решающем вызове», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

После этой игры «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает седьмое место в чемпионате.