«Лион» крупно обыграл «Сен-Сир Коллонж» в 1/32 финала Кубка Франции

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Лион» и «Сен-Сир Коллонж». Победу со счётом 3:0 праздновала команда хозяев поля.

Первый гол в матче забил Мехди Чакри на 52-й минуте. Полузащитник Павел Шулц отличился на 85-й минуте, а на 90-й минуте чешский хавбек оформил дубль и установил окончательный счёт в матче – 3:0.

Обе команды начали своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала.

Следующий матч «Лион» проведёт в рамках чемпионата Франции 3 января. Подопечные Паулу Фонсеки отправятся на выезд к «Монако». Начало игры — в 19:00 по московскому времени.