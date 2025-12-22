«Лион» крупно обыграл «Сен-Сир Коллонж» в 1/32 финала Кубка Франции
Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Лион» и «Сен-Сир Коллонж». Победу со счётом 3:0 праздновала команда хозяев поля.
Кубок Франции . 1/32 финала
21 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 0
Сен-Сир Коллонж
1:0 Chakri – 52' 2:0 Шульц – 85' 3:0 Шульц – 90'
Первый гол в матче забил Мехди Чакри на 52-й минуте. Полузащитник Павел Шулц отличился на 85-й минуте, а на 90-й минуте чешский хавбек оформил дубль и установил окончательный счёт в матче – 3:0.
Обе команды начали своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала.
Следующий матч «Лион» проведёт в рамках чемпионата Франции 3 января. Подопечные Паулу Фонсеки отправятся на выезд к «Монако». Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
