Тренер «Астон Виллы» Эмери: Роджерс любит этот клуб, у него потрясающая аура

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высоко отозвался об игре вингера Моргана Роджерса, оформившего дубль в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Морган — невероятный парень, просто фантастический, и он любит футбол. Он любит «Астон Виллу», очень важен в раздевалке, ведь всегда поддерживает позитивный настрой. У него потрясающая аура. У Роджерса немало отличных качеств, он постепенно становится ещё лучше, чувствует себя уверенно, забивает голы, показывает результативную игру, это очень важно.

Конечно, иногда мы можем играть с уклоном в атаку, что здорово, либо с акцентом на обороне, что тоже неплохо, проявляем себя как на индивидуальном уровне, так и в командных взаимодействиях, мы должны проходить через все эти моменты вместе.

Мы довольны и наслаждаемся каждым моментом. Мы сделали всё, что могли. Теперь же можно продолжить путь и принять новый вызов», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».