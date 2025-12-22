Скидки
Тренер «Астон Виллы» Эмери: Роджерс любит этот клуб, у него потрясающая аура

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высоко отозвался об игре вингера Моргана Роджерса, оформившего дубль в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

«Морган — невероятный парень, просто фантастический, и он любит футбол. Он любит «Астон Виллу», очень важен в раздевалке, ведь всегда поддерживает позитивный настрой. У него потрясающая аура. У Роджерса немало отличных качеств, он постепенно становится ещё лучше, чувствует себя уверенно, забивает голы, показывает результативную игру, это очень важно.

Конечно, иногда мы можем играть с уклоном в атаку, что здорово, либо с акцентом на обороне, что тоже неплохо, проявляем себя как на индивидуальном уровне, так и в командных взаимодействиях, мы должны проходить через все эти моменты вместе.

Мы довольны и наслаждаемся каждым моментом. Мы сделали всё, что могли. Теперь же можно продолжить путь и принять новый вызов», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

