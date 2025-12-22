Скидки
Результаты матчей 15-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В воскресенье, 21 декабря, завершился 15-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 15-го тура Бундеслиги:

19 декабря, пятница:

«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 2:0.

20 декабря, суббота:

«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 3:4;
«Гамбург» — «Айнтрахт» — 1:1;
«Кёльн» — «Унион» — 0:1;
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 0:0;
«Аугсбург» — «Вердер» — 0:0.
«РБ Лейпциг» — «Байер» — 1:3.

21 декабря, воскресенье:

«Майнц» — «Санкт-Паули» — 0:0;
«Хайденхайм» — «Бавария» — 0:4.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 41 очко за 15 матчей.

