Главная Футбол Новости

Бетис — Хетафе, результат матча 21 декабря 2025, счёт 4:0, 17-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Бетис» разгромил «Хетафе» в матче 17-го тура Ла Лиги
Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Сесма Эспиноса. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты хозяев.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
4 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Руибаль – 16'     2:0 Руибаль – 49'     3:0 Форнальс – 52'     4:0 Эрнандес – 60'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Бетиса» Айтор Руибаль на 16-й минуте. На 49-й минуте Айтор Руибаль удвоил преимущество хозяев, а через три минуты полузащитник Пабло Форнальс забил третий мяч в ворота «Хетафе». На 60-й минуте нападающий «Бетиса» Кучо Эрнандес довёл преимущество своей команды до четырёх мячей, установив окончательный счёт матча.

После 17 матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 20 очков и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Бетис» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 4 января, а «Хетафе» встретится с «Райо Вальекано» 2 января.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
