«Бетис» разгромил «Хетафе» в матче 17-го тура Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Сесма Эспиноса. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Бетиса» Айтор Руибаль на 16-й минуте. На 49-й минуте Айтор Руибаль удвоил преимущество хозяев, а через три минуты полузащитник Пабло Форнальс забил третий мяч в ворота «Хетафе». На 60-й минуте нападающий «Бетиса» Кучо Эрнандес довёл преимущество своей команды до четырёх мячей, установив окончательный счёт матча.

После 17 матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 20 очков и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Бетис» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 4 января, а «Хетафе» встретится с «Райо Вальекано» 2 января.