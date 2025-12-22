«Сегодня мы были лучше». Тренер «МЮ» Аморим — о поражении от «Астон Виллы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).

«Думаю, сегодня мы были лучше. Нам не повезло, в том же эпизоде с травмой Бруну [Фернандеша], но по ходу игры, даже без него, мы были сильнее соперника. Мы довольно хорошо блокировали их переходы, но и они тоже отлично справлялись. Мы проделали очень хорошую работу, которую завтра никто не вспомнит, потому что важен только результат», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После этой игры «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает седьмое место в чемпионате.