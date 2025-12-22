Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сегодня мы были лучше». Тренер «МЮ» Аморим — о поражении от «Астон Виллы»

«Сегодня мы были лучше». Тренер «МЮ» Аморим — о поражении от «Астон Виллы»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

«Думаю, сегодня мы были лучше. Нам не повезло, в том же эпизоде с травмой Бруну [Фернандеша], но по ходу игры, даже без него, мы были сильнее соперника. Мы довольно хорошо блокировали их переходы, но и они тоже отлично справлялись. Мы проделали очень хорошую работу, которую завтра никто не вспомнит, потому что важен только результат», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После этой игры «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает седьмое место в чемпионате.

Материалы по теме
Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о поддержке болельщиков в матче с «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android