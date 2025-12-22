«Сегодня мы были лучше». Тренер «МЮ» Аморим — о поражении от «Астон Виллы»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45' 1:1 Кунья – 45+3' 2:1 Роджерс – 57'
«Думаю, сегодня мы были лучше. Нам не повезло, в том же эпизоде с травмой Бруну [Фернандеша], но по ходу игры, даже без него, мы были сильнее соперника. Мы довольно хорошо блокировали их переходы, но и они тоже отлично справлялись. Мы проделали очень хорошую работу, которую завтра никто не вспомнит, потому что важен только результат», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
После этой игры «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает седьмое место в чемпионате.
