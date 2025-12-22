Тренер «Барселоны» Флик подвёл итоги 2025 года для команды

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил 2025 год для команды.

«Нам пришлось многое преодолеть. У команды хороший менталитет и высокое качество. Они тренируются интенсивно и с полной отдачей — все выкладываются на сто процентов. Я это вижу. Даже в те недели, когда мы играли не лучшим образом, я знал, что мы прибавим, потому что видел тренировки. Сейчас игрокам нужно отдохнуть, провести Рождество с семьёй… а в 2026 году к нам ещё вернутся Гави, Ольмо, Рональд…», — приводит слова Флика Marca.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 46 очков.