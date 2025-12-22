Скидки
Стало известно, сколько займёт восстановление Исака, если подтвердится перелом ноги
Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак может пропустить несколько месяцев, в случае, если подтвердится перелом ноги, который он получил в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1). Об этом сообщает издание The Athletic.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56'     0:2 Экитике – 66'     1:2 Ришарлисон – 83'    
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет

По информации источника, точного диагноза ещё нет, однако в клубе опасаются такого исхода и не исключают, что мерсисайдцам долго придётся обходиться без него. Ранее клуб исключил повреждение крестообразной связки у форварда.

Исак получил травму нижней части левой ноги и выбыл на неопределённый срок в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Футболист покинул поле на 60-й минуте игры сразу же после своего забитого гола. Всего же швед провёл 16 матчей за «Ливерпуль», в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

