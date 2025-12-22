Стало известно, сколько займёт восстановление Исака, если подтвердится перелом ноги

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак может пропустить несколько месяцев, в случае, если подтвердится перелом ноги, который он получил в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1). Об этом сообщает издание The Athletic.
По информации источника, точного диагноза ещё нет, однако в клубе опасаются такого исхода и не исключают, что мерсисайдцам долго придётся обходиться без него. Ранее клуб исключил повреждение крестообразной связки у форварда.
Исак получил травму нижней части левой ноги и выбыл на неопределённый срок в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Футболист покинул поле на 60-й минуте игры сразу же после своего забитого гола. Всего же швед провёл 16 матчей за «Ливерпуль», в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
