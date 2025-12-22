Скидки
Определились соперники «ПСЖ» и «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции: с кем сыграет Сафонов, Головин

Определились соперники «ПСЖ» и «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции
Комментарии

Состоялась Жеребьёвка 1/16 финала Кубка Франции, по итогам которой определены все пары этой стадии турнира. Так, «Пари Сен‑Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, на этой стадии примет «Париж» в дерби. «Монако» с полузащитником Александром Головиным в гостях встретится с «Орлеаном» из Национальной лиги 1 (третий по силе дивизион Франции).

Все пары 1/16 финала Кубка Франции:

  • «Байё» (R1) — «Марсель»
  • «Лилль» — «Лион» или «Сен‑Сир» (R1)
  • «Нант» — «Ницца»
  • «Лё‑Пюи» (N1) — «Реймс» (L2)
  • «Сошо» (N1) — «Ланс»
  • «О‑Лионне» (N3) — «Лорьян»
  • «Монтрёй» (R1) — «Амьен» (L2)
  • «Орлеан» (N1) — «Монако»
  • «Истр» (N2) — «Лаваль» (L2)
  • «Авранш» (N2) — «Страсбург»
  • «Ле‑Ман» (L2) — «Нанси» (L2)
  • «Метц» — «Монпелье» (L2)
  • «Шантийи» (N2) — «Ренн»
  • «Бастия» (L2) — «Труа» (L2)
  • «Анже» — «Тулуза»
  • «Пари Сен‑Жермен» — «Париж»

Обозначения дивизионов: R1 — Региональный 1‑й дивизион (шестой по силе дивизион); N1/N2/N3 — Национальные дивизионы 1/2/3 (лиги с третьего по пятый); L2 — Лига 2 (второй дивизион). Команды из Лиги 1 не обозначены отдельным символом.

