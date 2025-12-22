Скидки
Рафинья отреагировал на непопадание в символическую сборную года ФИФА

Рафинья отреагировал на непопадание в символическую сборную года ФИФА
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья отреагировал на непопадание в символическую сборную ФИФА по итогам 2025 года.

«Мне всё равно», — приводит слова Рафиньи EL Desmarque.

В минувшем сезоне Рафинья в составе «Барселоны» отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Рафинья стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С «Барселоной» Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.

