«Не наша реальность». Унаи Эмери – о конкуренции «Астон Виллы» с «Арсеналом» и «Ман Сити»

Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после победы в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» высказался о борьбе команды за призовые места в лиге.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

«Реальность — это наши возможности и потенциал. Мы играли против таких команд, как «Арсенал» и «Манчестер Сити». Да, мы обыгрывали их здесь, но у них огромный тактический багаж и футболисты высочайшего уровня. У нас тоже есть качество, но быть претендентами наравне с ними — это не наша реальность.

Мы не являемся претендентами. Мы здесь потому, что великолепно конкурируем. Игроки максимально сосредоточены на каждом матче, следуют тому, что мы пытаемся выстроить, и сохраняют стабильность. Но мы не претенденты на самые высокие места.

Конечно, мы демонстрируем стабильность уже примерно три года, попадаем в еврокубковые зоны, но мы должны оставаться скромными и понимать, как именно набирать очки, как мы это делали. Мы хотим сохранять этот уровень, оставаясь умными, конкурентоспособными, стабильными и требовательными к себе», — приводит слова Эмери BBC.

На данный момент «Астон Вилла» занимает третье место в АПЛ, набрав 36 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал» (39). На втором месте находится «Манчестер Сити» (37).

