«Астон Вилла» повторила клубное достижение 111-летней давности после победы над «МЮ»
«Астон Вилла» со счётом 2:1 переиграла «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги, благодаря чему повторила достижение клуба 111-летней давности. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

По информации источника, команда из Бирмингема выиграла 10 матчей подряд во всех турнирах впервые с 1914 года.

Ранее «Астон Вилла» обыгрывала «Борнмут» (4:0), «Лидс Юнайтед» (2:1), «Вулверхэмптон» (1:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3), «Арсенал» (2:1), «Вест Хэм Юнайтед» (3:2) в АПЛ и «Маккаби» Тель-Авив (2:0), «Янг Бойз» (2:1) и «Базель» (2:1) в Лиге Европе.

На данный момент «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. В следующем туре подопечные Эмери 27 декабря в гостях встретятся с «Челси».

