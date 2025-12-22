Батраков — об интересе из Европы: говорят о «ПСЖ», «Монако», «Интере» или «Барселоне»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался об интересе к нему со стороны европейских и саудовских клубов.

— Я просто стараюсь не забивать этим голову. Недавно вышло интервью с Нобелем [Арустамяном]. Там тоже эта тема затрагивалась, и я ответил, что все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о «ПСЖ», «Монако», «Интере» или «Барселоне», а на самом деле до этого еще далеко.

— Но тобой серьёзно интересовались в Саудовской Аравии. Необычно для РПЛ, тем более для молодого парня, который пока играл только в России. Как ты отреагировал?

— Мне рассказал об этом мой представитель. Было очень приятно, но пока не рассматривал такой вариант. Я стремлюсь помогать «Локомотиву», и если будет возможность, то хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе.

— Космические $ 120 млн в год, якобы предложенные в Саудовской Аравии, ты уже опровергал...

— Вот! Над этим я тоже сильно смеялся, — приводит слова Батракова издание «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне 20-летний Батраков провёл 22 матча за железнодорожников. Он забил 14 голов и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.