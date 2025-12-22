Скидки
Батраков назвал главное для себя событие года и самого принципиального соперника в РПЛ

Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о главном событии 2025 года для него и самом принципиально соперника в Российской Премьер-Лиге.

— Какое событие уходящего года для тебя главное?
— Победа над «Спартаком» 4:2. О хет-трике в ворота красно-белых я мог только мечтать. Это произошло и вспоминать приятно. По-футбольному это круто.

— Можно ли говорить, что «Спартак» для тебя — главный раздражитель?
— Всегда интересно играть с топ-клубами. В этих матчах тяжело, но ты прогрессируешь. Топ-5 команд РПЛ — не то, что раздражители, а просто команды, против которых интересно выходить.

— А кто принципиальнее?
— Ну давайте скажу, что «Спартак», — приводит слова Батракова издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков провёл 22 матча за железнодорожников, в которых забил 14 голов и отдал пять голевых передач.

