Россиянин Онугха догнал Осимхена и Зане в гонке бомбардиров Суперлиги. Лидирует Шомуродов

Российский нападающий Герман Онугха, перешедший летом в «Кайсериспор», забил шесть мячей в чемпионате Турции сезона-2025/2026.

Таким образом, он догнал по числу мячей в гонке бомбардиров звёздных нападающих «Галатасарая» Виктора Осимхена и Лероя Зане. Возглавляют данный рейтинг узбекский форвард «Истанбул Башакшехир» Элдор Шомуродов и нигерийский нападающий «Трабзонспора» Пол Онуачу, в активе которых по 11 мячей.

В топ-5 лучших бомбардиров текущего сезона Суперлиги также входят бразилец Андерсон Талиска из «Бешикташа» (9), аргентинец Мауро Икарди («Галатасарай», 9) и испанец Марко Асенсио, выступающий за «Фенербахче» (8).