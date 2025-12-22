Семшов высказался об удалении игрока «Вильярреала» после фола на Ямале в игре с «Барсой»

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об удалении защитника «Вильярреала» Ренату Вейги в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 2:0.

«Судья дал красную по одной причине — за прыжок. Нога внизу, но такой прыжок. Мне кажется, что у него и мысли не было отбирать мяч. Он мог нанести травму. Это однозначно красная», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Вейга был удалён за фол на испанском вингере каталонцев Ламине Ямале. После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 16 матчей и располагается на четвёртой строчке.