«Это больно». Аморим – после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Астон Виллы» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о результате команды в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

«Думаю, в последних матчах мы прибавляем. У нас есть много проблем, которые нужно решать, но с учётом всех трудностей, с которыми мы сталкиваемся в последнее время, считаю, что мы проделали очень хорошую работу. Как и в других матчах — даже когда мы побеждаем — я всегда говорю: не стоит зацикливаться только на результате. Это, конечно, больно, но нужно концентрироваться на игре, а игра была хорошей. Нам нужно продолжать в том же духе и перенести это на следующий матч», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.