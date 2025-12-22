«Кержаков решил заняться хайпом». Представитель Дзюбы – о споре вокруг рекорда в сборной

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о споре между экс-форвардами сборной России Александром Кержаковым и Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды. Ранее ФИФА признала, что Кержаков является автором гола в ворота Германии в 2005 году, который ранее был записан на Андрея Аршавина.

«Насколько я понимаю, до недавнего времени Александр претендовал на пост главного тренера «Урала» и очень хотел вернуться к тренерской деятельности. Но после того, как была выбрана не его кандидатура, у Кержакова появилось много свободного времени и он, видимо, решил заняться хайпом. Плюс появились грамотные пиарщики и юристы, которые пытаются раздуть эту историю. Участвовать в этом на данном этапе не хотелось бы. Потому что пока это лишь вбросы и сообщения в Telegram‑каналах, подогреваемые самим Александром и его командой.

Видел пост — перевод какого‑то письма. Там написано, что это перевод с английского. Думаю, что среди 1,5 тысячи подписчиков его канала нашлись бы люди, которые поняли бы английский текст. Если действительно есть какие‑то бумаги, то призываю их обнародовать, а далее — понять официальную позицию РФС, будут ли они обращаться в Немецкий футбольный союз. Я всегда выступаю за движуху в медиа, за какие‑то PR‑истории, но на данный момент влезать в это не хотелось бы. Артём в любом случае безотносительно рекордов и количества голов Кержакова всегда говорил о том, что испытывает огромную гордость от игры за сборную России и всегда готов туда вернуться, — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Дзюба побил рекорд Кержакова по голам за сборную России, забив свой 31-й мяч Гренаде (4:0) в товарищеском матче в марте 2025 года. Если РФС признает за Кержаковым авторство гола Германии в 2005 году, футболисты вновь сравняются по числу забитых мячей.