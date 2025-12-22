Скидки
Васко да Гама — Коринтианс, результат матча 18 декабря 2025, счёт 1:2, второй матч финала Кубка Бразилии, Депай, Юри Алберто

«Коринтианс» завоевал Кубок Бразилии, одолев «Васко да Гама». Депай и Юри Алберто забили
Комментарии

Утром 22 декабря завершился ответный финальный матч Кубка Бразилии, в котором играли «Васко да Гама» и «Коринтианс». Встреча состоялась на легендарном стадионе «Маракана (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Матч закончился победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, «Коринтианс» стал четырёхкратным обладателем Кубка страны.

На 18-й минуте встречи счёт в матче открыл бывший форвард «Зенита» Юри Алберто. На 43-й минуте вингер хозяев Нуну Морейра сравнял счёт. Окончательный результат принёс мяч нападающего «Коринтианса» Мемфиса Депай, забитый во втором тайме. Ассистировал ему Алберто. Известный атакующий полузащитник «Васко да Гама» Филиппе Коутиньо не отметился результативными действиями.

Кроме того, в матче принял участие экс-защитник сине-бело-голубых Роберт Ренан («Васко да Гама»). Витиньо, известный по выступлениям за ЦСКА, остался в запасе «Коринтианса», но вместе со всей командой получил золотую медаль.

