«Это подло. Он мог ногу Ямалю сломать». Гришин — об удалении Вейги в игре с «Барселоной»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин высказался об удалении защитника «Вильярреала» Ренату Вейги в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 2:0.

«Он мог и ногу Ямалю сломать. Я сразу же сказал, что это красная карточка. Это устрашающий прыжок сзади. У него не было умысла сыграть в мяч. Раньше прыжок сзади считался неуважением к сопернику — это подло. Красная карточка справедлива», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Вейга был удалён за фол на испанском вингере каталонцев Ламине Ямале. После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 16 матчей и располагается на четвёртой строчке.

