Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мали — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк опубликовал фото с отдыха на Мальдивах

Матвей Кисляк опубликовал фото с отдыха на Мальдивах
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк опубликовал фотографии с отдыха на Мальдивах. На текущий момент игрок находится в отпуске.

«Мальдивы-2025», — написал Кисляк.

Фото: Соцсети Матвея Кисляка

Фото: Соцсети Матвея Кисляка

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится после зимнего перерыва в конце февраля. После 18 сыгранных матчей лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков в активе. ЦСКА отстаёт от «быков» на четыре очка.

Материалы по теме
Батраков назвал главное для себя событие года и самого принципиального соперника в РПЛ

ТОП-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android