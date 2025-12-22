Матвей Кисляк опубликовал фото с отдыха на Мальдивах

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк опубликовал фотографии с отдыха на Мальдивах. На текущий момент игрок находится в отпуске.

«Мальдивы-2025», — написал Кисляк.

Фото: Соцсети Матвея Кисляка

Фото: Соцсети Матвея Кисляка

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится после зимнего перерыва в конце февраля. После 18 сыгранных матчей лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков в активе. ЦСКА отстаёт от «быков» на четыре очка.

Материалы по теме Батраков назвал главное для себя событие года и самого принципиального соперника в РПЛ

ТОП-5 фактов о российском футболе: