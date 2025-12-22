Гол форварда Марокко ударом через себя — в видеообзоре матча открытия Кубка Африки

Сборная Марокко уверенно обыграла национальную команду Коморских островов матч открытия Кубка африканских наций 2025 года. Встреча прошла на стадионе имени принца бин Фахда в Рабате (Марокко) и завершилась со счётом 2:0.

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас отличился первым голом, ставшим стартовым для всего турнира. Ещё один мяч забил лучший бомбардир чемпионата Греции нападающий «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби. Гол стал украшением, так как форвард исполнил роскошный удар через себя. Отметим, на 11-й минуте матча нападающий марокканцев Суфьян Рахими не реализовал пенальти. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В квартете А с Марокко и Коморскими островами также находятся Мали и Замбия. Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.