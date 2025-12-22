Скидки
«Крылья Советов» объявили состав сборной первой четверти XXI века по версии болельщиков

Комментарии

Официальный телеграм-канал самарских «Крыльев Советов» опубликовал сборную лучших игроков клуба за первую четверть XXI века, полученную на основании голосования болельщиков волжан.

В её состав вошли голкипер Эдуардо Лобос, защитники Александр Анюков, Мэтью Бут, Денис Колодин и Юрий Горшков, полузащитники Фернандо Костанца, Андрей Тихонов, Андрей Каряка и Соуза, нападающие Сергей Корниленко и Иван Сергеев.

Лучшим достижением в истории «Крыльев Советов» в чемпионатах России являются бронзовые медали, завоёванные в сезоне-2004 — из состава, добившегося этого успеха, в сборную четверти века вошли шесть игроков. В турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги по итогам осенней части сезона-2025/2026 самарцы занимают 12-е место, набрав 17 очков в 18 матчах.

Комментарии
