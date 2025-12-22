Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Ангола. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Корнаухов — о Суперкубке Италии: думал, что в финале будут играть «Милан» и «Интер»

Олег Корнаухов — о Суперкубке Италии: думал, что в финале будут играть «Милан» и «Интер»
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о ситуации в розыгрыше Суперкубка Италии.

Суперкубок Италии . Финал
22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думал, что в финале будут играть «Милан» и «Интер», но у них свои проблемы — решили поберечь лидеров. Отнеслись к этому Суперкубку как их соперники. В финале нас ждёт интересный матч. На бумаге «Наполи» фаворит. «Болонья» играет в хороший организованный футбол, заслуженно обыграли «Интер». Но неаполитанцы могут преподнести сюрпризы», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Финальный матч за Суперкубк Италии между «Наполи» и «Болоньей» пройдёт 22 декабря на нейтральном поле в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и начнётся в 22:00 мск. Ранее в полуфиналах турнира неаполитанцы переиграли со счётом 2:0 «Милан», болонцы одолели в серии пенальти миланский «Интер» (1:1, пен. 3:2).

Календарь Суперкубка Италии
Турнирная сетка Суперкубка Италии

Видео: Тренер «Милана» Консейсау празднует победу в Суперкубке

Материалы по теме
«Болонья» по пенальти победила «Интер» и вышла в финал Суперкубка Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android