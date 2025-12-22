Олег Корнаухов — о Суперкубке Италии: думал, что в финале будут играть «Милан» и «Интер»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о ситуации в розыгрыше Суперкубка Италии.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК Наполи Неаполь Не начался Болонья Болонья Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я думал, что в финале будут играть «Милан» и «Интер», но у них свои проблемы — решили поберечь лидеров. Отнеслись к этому Суперкубку как их соперники. В финале нас ждёт интересный матч. На бумаге «Наполи» фаворит. «Болонья» играет в хороший организованный футбол, заслуженно обыграли «Интер». Но неаполитанцы могут преподнести сюрпризы», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Финальный матч за Суперкубк Италии между «Наполи» и «Болоньей» пройдёт 22 декабря на нейтральном поле в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и начнётся в 22:00 мск. Ранее в полуфиналах турнира неаполитанцы переиграли со счётом 2:0 «Милан», болонцы одолели в серии пенальти миланский «Интер» (1:1, пен. 3:2).

