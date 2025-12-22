Гришин высказался о выходе «Атлетико» под руководством Диего Симеоне из турнирного кризиса

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал выездную победу мадридского «Атлетико» над «Жироной» (3:0) в матче 17-го тура испанской Ла Лиги.

«Атлетико» начал сезон не очень хорошо, но Симеоне не стал паниковать, потихонечку перестроил команду, и они уже на третьем месте. Они стали играть эффективнее и продуктивнее», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После победы над «Жироной» в активе «Атлетико» 37 очков в 18 матчах и текущее третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» отстают на девять очков от «Барселоны» и на пять от «Реала», опережая на два очка имеющий две игры в запасе «Вильярреал».

