Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Ангола. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин высказался о выходе «Атлетико» под руководством Диего Симеоне из турнирного кризиса

Гришин высказался о выходе «Атлетико» под руководством Диего Симеоне из турнирного кризиса
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал выездную победу мадридского «Атлетико» над «Жироной» (3:0) в матче 17-го тура испанской Ла Лиги.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Коке – 13'     0:2 Галлахер – 38'     0:3 Гризманн – 90+2'    

«Атлетико» начал сезон не очень хорошо, но Симеоне не стал паниковать, потихонечку перестроил команду, и они уже на третьем месте. Они стали играть эффективнее и продуктивнее», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После победы над «Жироной» в активе «Атлетико» 37 очков в 18 матчах и текущее третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» отстают на девять очков от «Барселоны» и на пять от «Реала», опережая на два очка имеющий две игры в запасе «Вильярреал».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Видео: Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

Материалы по теме
Мадридский «Атлетико» победил «Жирону» в матче Ла Лиги и вышел на третье место в таблице
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android