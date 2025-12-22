«Наполи» — «Болонья»: во сколько начало финала Суперкубка Италии, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 декабря, состоится финальный матч Суперкубка Италии между «Наполи» и «Болоньей». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступит Андреа Коломбо. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК Наполи Неаполь Не начался Болонья Болонья

В полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» обыграл «Милан» со счётом 2:0, а «Болонья» оказалась сильнее «Интера» (1:1, 3:2 пен).

В 2024 году трофей выиграл «Милан», обыгравший в финале «Интер». Отметим, что рекордсменом по числу побед в Суперкубке Италии является туринский «Ювентус», выигрывавший этот трофей девять раз.