«Наполи» — «Болонья»: текстовая трансляция финала Суперкубка Италии начнётся в 22:00 мск

Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Наполи — Болонья: текстовая онлайн-трансляция финала Суперкубка Италии начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 22 декабря, состоится финальный матч Суперкубка Италии между «Наполи» и «Болоньей». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступит Андреа Коломбо. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Суперкубок Италии . Финал
22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Болонья
Болонья
В полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» одолел «Милан» со счётом 2:0, а «Болонья» оказалась сильнее «Интера» (1:1, 3:2 пен).

В 2024 году трофей взял «Милан», победивший в финале «Интер». Отметим, рекордсменом по числу побед в Суперкубке Италии является туринский «Ювентус», выигрывавший этот трофей девять раз.

Календарь матчей Суперкубка Италии
Турнирная сетка Суперкубка Италии
