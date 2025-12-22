Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 22 декабря

Сегодня, 22 декабря, состоятся три матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матча Кубка Африки на 22 декабря (время московское):
17:00. Мали – Замбия;
20:00. ЮАР – Ангола;
23:00. Египет – Зимбабве.
В воскресенье, 21 декабря, в матче открытия турнира сборная Марокко победила национальную команду Коморских островов со счётом 2:0.
Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.