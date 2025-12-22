«Пока здоровье позволяет, не вижу причину заканчивать». Тошич — об Акинфееве

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о спортивном долголетии голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.

«Акинфеев каждый год поддерживает высокий уровень, и он сам это чувствует. Думаю, пока здоровье ему позволяет, не вижу причину, почему надо заканчивать. Он показывает тот уровень, который каждый болельщик ожидает, и надеюсь, что ещё долго будем наблюдать за его игрой», — заявил Тошич в интервью пресс-службе армейцев.

Игорь Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. В составе армейского клуба вратарь шесть раз выигрывал чемпионат России, является восьмикратным победителем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах.