Орлов — о Головине в «Монако»: как говорят французы, комильфо

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о положении российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

— Головину уже 29 лет, в этом сезоне много травм, играл не сильно много. Насколько его карьера во Франции получается, на ваш взгляд? Получилось ли у него выйти к 29 годам на принципиально новый уровень?

— Ну, я сейчас о его человеческой жизни расскажу. Он ведь откуда-то из Кузбасса, из глубинки. А живёт в очень сладком месте, куда мечтают попасть даже все бандиты, а их не прописывают, — в Монако. Это княжество, и он там живёт, играет в футбол. Вы представляете, какой прыжок? Это же фантастически! Это с общечеловеческой стороны.

А с футбольной стороны — он молодец, его эта команда любит, знает, он там популярный. Головина же кто-то куда-то вроде бы звал. Он не очень хочет уходить, ему там [в Монако] понравилось. И он подходит ей. Как говорят французы, комильфо — соответствует, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».