«Не обращайте внимания на Карпина!» Орлов призвал РФС выбирать состав сборной на свой вкус

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о прогрессе полузащитника Магомеда Оздоева в греческом ПАОКе. Он выразил недоумение из-за того, что хавбек не вызывается в сборную России. Орлов призвал РФС формировать состав национальной команды на своё усмотрение.

— Магомед Оздоев выдаёт едва ли не самый результативный сезон в своей карьере. И это в 33 года!

— Он же российский человек. Не могу понять, почему его в сборную не зовут. Большой вопрос к Карпину? Ещё бы! Он берёт Глебова, бывшего игрока «Ростова», это 50% Оздоева. А Магомед… Есть такие вот футболисты — у нас это были Семак, Зырянов, — они после 30 играют лучше, чем играли раньше. Потому что они накопили опыт, и они — режимистые ребята, они вес держат, всё у них в порядке. И Оздоев прибавляет от сезона к сезону. Он и в «Зените» прогрессировал. Почему он не в сборной России?! РФС, не обращайте внимания на Карпина! Собирайте сами команду! Или советуйте ему. Ну если Оздоев звезда в Греции — это всё равно уровень. Там Чалов ведь не звезда, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».