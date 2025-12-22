Скидки
Орлов высказался о неудачном периоде Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о неудачном периоде Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

— Сложная история у Захаряна, только один раз попал в основу в матче Ла Лиги. Сейчас смена тренера...
— Да, сейчас убрали тренера, хотя прошлый наставник шёл ему навстречу. Но Захарян правда подвержен травмам. Я уже говорил про него: он сильно много играл в 15-16 лет, у него были тренеры, которые… Тренер должен готовить опорно-двигательный аппарат футболиста, а у Захаряна он не подготовлен. Он метался туда-сюда. К сожалению, он оказался физически не готов, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 14 матчей, в которых забил лишь один гол.

