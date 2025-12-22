Скидки
Разорвавший контракт с турецким «Сериком» Гоцук близок к переходу в «Торпедо» — источник

Разорвавший контракт с турецким «Сериком» Гоцук близок к переходу в «Торпедо» — источник
Комментарии

Российский защитник Кирилл Гоцук близок к подписанию контракта с московским «Торпедо», сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым». Ранее футболист расторг контракт с турецким клубом «Серик Беледиеспор».

«Гоцук — почти в «Торпедо». Зафиналиваю тему с Кириллом Гоцуком. Как и анонсировал, 33-летний защитник-башня переходит в столичный клуб. Он уже разорвал контракт с турецким «Сериком», вернулся в Россию и прошел УМО (углублённое медицинское обследование. — Прим. «Чемпионата») для «Торпедо».

Контракт заключат на следующей неделе. На полтора года. Сейчас добивают нюансы. Зарплата Гоцука составит немногим меньше полтора ляма. Возвращению харизматичного гренадёра в ЛЛМ очень рад. Он добавит шарма турниру», — сказано в источнике.

В турецком «Серике» подтвердили расторжение контрактов с россиянами Гоцуком и Берковским
Комментарии
