Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Экс-тренер «Краснодара» объяснил, как Сафонов отражал пенальти от «Фламенго» с травмой

Первый вратарь в истории «Краснодара», экс-тренер кубанского клуба Дмитрий Климов объяснил, как голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отражал пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен). По завершении игры стало известно, что российский вратарь парижан доигрывал со сломанной рукой.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Переломы разные бывают, а на эмоциях, адреналине в моменте часто не чувствуешь боли. Допускаю, что Сафонов доиграл, даже не подозревая о травме. Но это обстоятельство также говорит о его характере, мотивации, смелости. Видно, очень Моте хотелось сыграть эту серию — и всё поймать», — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

