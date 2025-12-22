Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Футбол Новости

Миятович: если Винисиус просит контракт как у Месси, значит, он не хочет его продлевать

Миятович: если Винисиус просит контракт как у Месси, значит, он не хочет его продлевать
Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о ситуации с продлением контракта нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Реал» всегда должен быть на первом месте, независимо от игрока, потому что это самый большой клуб в мире. Если Винисиус отказывается продлевать контракт, «Реал» должен сделать всё возможное, чтобы его продать. Ни при каких обстоятельствах нельзя позволять игроку или его представителям контролировать вас. Если Винисиус сейчас просит контракт как у Мбаппе или Месси, это значит, что он не хочет его продлевать. Это ясно, мы не дети», — приводит слова Миятовича AS.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

