Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Экс-вратарь «Краснодара» Климов: Акинфеев — великий, но лучший в РПЛ сейчас Агкацев

Экс-вратарь «Краснодара» Климов: Акинфеев — великий, но лучший в РПЛ сейчас Агкацев
Комментарии

Бывший тренер «Краснодара» Дмитрий Климов назвал голкипера «быков» Станислава Агкацева лучшим вратарём в РПЛ по состоянию на сегодняшний день.

— Агкацев достойно заменил Сафонова в «Краснодаре»?
— Да, супер, очень хорошо и уверенно. Синдром второго сезона его вообще не коснулся — спокойно, надёжно играет, выручает команду и держит самый высокий уровень. По тому, как Стас подменял Мотю в основе, играл за вторую команду, не было сомнений, что не подведёт. Ему даже адаптация в основе не потребовалась: встал в ворота — и заиграл.

— Он реально лучший сейчас в РПЛ?
— Так его же официально признали лучшим вратарём прошлого сезона. Понятно, что у нас есть Игорь Акинфеев, великий спортсмен для России, который всегда держит уровень. Но на данный момент я бы поставил его после Стаса. В чемпионстве «Краснодара» заслуга Агкацева огромна — он спасал в решающих играх, приносил результат себе и команде. Думаю, на данный момент он лучший в стране, — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

