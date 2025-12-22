Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Краснодара»: Галицкий считал, что на пенальти нужно реагировать, а не гадать

Экс-тренер «Краснодара»: Галицкий считал, что на пенальти нужно реагировать, а не гадать
Бывший тренер «Краснодара» Дмитрий Климов высказался о президенте и владельце кубанского клуба Сергее Галицком.

— Часто спорил с игроками, тренерами на футбольные темы?
— Не скажу, что мы прямо часто общались, когда я был игроком. С тренерами он чаще спорил — в этом я позже и сам убедился (улыбается). Галицкий такой человек, который ни в чём не любит проигрывать, и в том числе в спорах. Переубедить его крайне сложно.

— О чём спорил с вратарями: гадать или реагировать на удар при пенальти?
— Эта вся история с нас и началась. В какой-то момент Сергей Николаевич решил, что вратарь на 11-метровых должен полагаться на реакцию. На эту тему были дискуссии. Нам говорилось, что нужно делать упор на реакцию, хотя на деле это совсем не просто. Мы думали, как можно ещё лучше развить и натренировать реакцию, внедряли какие-то упражнения. Кстати, минимум один пенальти в Межконтинентальном кубке Мотя точно потащил на реакции. 10 лет назад он так на первенстве России два удара взял, — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

