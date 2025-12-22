Первый вратарь в истории «Краснодара» раскрыл размер зарплат в команде в дебютный сезон

Первый вратарь в истории «Краснодара», экс-тренер кубанского клуба Дмитрий Климов раскрыл размер зарплат в команде в дебютный сезон.

— Я играл за «Мордовию» в первой лиге. В начале 2008 года позвонил агент и сказал, что в Краснодаре создаётся новая команда с очень амбициозным хозяином. «Краснодар» рано собирался на подготовительный период — прямо после Нового года. Другие команды раньше 12-го числа из отпуска не выходили. Я и подумал: всё равно нужно форму набирать — поеду, посмотрю, что за клуб. Сборы провели в Лазаревском.

Мы жили в пансионате «Бирюза». Поле — рядом с морем. На просмотр съехалось огромное количество ребят. Тренером был Владимир Семёнович Волчек, а с вратарями работал как раз Игорь Анатольевич Фильченко, с которым мы потом встретились в академии «Краснодара». Мне всё сразу в команде понравилось. Тренеры сказали, что во мне заинтересованы. Единственное, не сразу договорились по зарплате. Мне даже пришлось уехать, но потом из клуба набрали и мы этот вопрос решили.

— Какие зарплаты были во второлиговом «Краснодаре» при долларе по 23,5 рубля?

— До 100 тысяч рублей. В то время во всех командах второй лиги с задачами зарплаты были плюс-минус одинаковыми, — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.