Экс-тренер Сафонова: иногда Мотя бывал вредноватым

Комментарии

Первый вратарь в истории «Краснодара», экс-тренер кубанского клуба Дмитрий Климов высказался о воспитаннике чёрно-зелёных и действующем голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Он не только человек умный, но и футболист такой же. Для вратаря это важнейший момент. Сафонов всегда интересовался, что, почему и для чего мы делаем на тренировке. На всё имел своё мнение. Иногда даже бывал немножко вредноватым, но это даже хорошо. Он не механически выполнял команды, а пытался вникнуть в суть каждого упражнения. Уже в юности его отличали высокая ответственность и крепкая психика.

Он смелый игровик. Ему всегда хотелось играть, участвовать в соревнованиях — быть в центре событий», — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

