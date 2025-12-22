Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Первый голкипер в истории «Краснодара» оценил вратарскую бригаду команды

Первый голкипер в истории «Краснодара», экс-тренер кубанского клуба Дмитрий Климов оценил вратарскую бригаду команды. На зимний перерыв «быки» ушли, занимая первое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— В целом вратарская бригада «Краснодара» укомплектована оптимально?
— Думаю, да. С этого сезона они взяли Корякина, который постоянно играет в Кубке, и играет хорошо. Плюс есть Даниил Голиков, местный воспитанник очень приличного уровня. У него тоже большое будущее — нужно только попасть в струю и начать играть. Ребята все молодые — для бригады это только плюс, — рассказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

