Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин вспомнил гол сборной России Германии, который предположительно забил Кержаков

Сёмин вспомнил гол сборной России Германии, который предположительно забил Кержаков
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о споре между экс-форвардами сборной России Александром Кержаковым и Артёмом Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды. Ранее ФИФА признала, что Кержаков является автором гола в ворота Германии в 2005 году, который ранее был записан на Андрея Аршавина.

«В том матче с Германией забил вроде Кержаков. Но никто это не обсуждал, потому что это был командный гол. Обсуждений и в мыслях не было. Какая разница, кто забил. Главное, что сыграли 2:2. Тогда для нас это был хороший результат.

С Кержаковым никак эту историю не обсуждали. Это особенной роли не играет. Вам надо о чём-то писать, а ребятам это не особо интересно. Какая разница, кто забил. Главное, что забили! Могу сказать одно — Кержаков забивал таким командам, как Германия, уровень противодействия в его время был выше, чем у сегодняшних нападающих», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

