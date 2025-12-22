Сёмин вспомнил гол сборной России Германии, который предположительно забил Кержаков

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о споре между экс-форвардами сборной России Александром Кержаковым и Артёмом Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды. Ранее ФИФА признала, что Кержаков является автором гола в ворота Германии в 2005 году, который ранее был записан на Андрея Аршавина.

«В том матче с Германией забил вроде Кержаков. Но никто это не обсуждал, потому что это был командный гол. Обсуждений и в мыслях не было. Какая разница, кто забил. Главное, что сыграли 2:2. Тогда для нас это был хороший результат.

С Кержаковым никак эту историю не обсуждали. Это особенной роли не играет. Вам надо о чём-то писать, а ребятам это не особо интересно. Какая разница, кто забил. Главное, что забили! Могу сказать одно — Кержаков забивал таким командам, как Германия, уровень противодействия в его время был выше, чем у сегодняшних нападающих», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.