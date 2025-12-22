Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

86% болельщиков мадридского «Реала» выступают за продажу Винисиуса — Marca

Комментарии

Согласно опросу, проведённому изданием Marca, 86% болельщиков «Реала» считают, что лучшим решением будет продажа нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, поскольку его положение в клубе безвозвратно скомпрометировано.

Скандал вокруг 25-летнего футболиста разгорелся во время матча 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» одержал победу над «Севильей» со счётом 2:0. Вечер был омрачён поведением бразильского нападающего. Освистанный после замены в конце игры, бразилец сменил свою фотографию профиля в социальных сетях на снимок в футболке сборной Бразилии, что ещё больше накалило обстановку.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Миятович: если Винисиус просит контракт как у Месси, значит, он не хочет его продлевать
