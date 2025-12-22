Скидки
Орлов: про Батракова все говорят, но ему нужно накачать мышцы, стать крепче, заматереть

Орлов: про Батракова все говорят, но ему нужно накачать мышцы, стать крепче, заматереть
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о молодом полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове, которого многие эксперты называют одним из лучших футболистов Мир Российской Премьер-Лиги.

«Вот про Батракова все говорят… Но ему ещё нужно заматереть, нужно накачать мышцы обязательно. Понимаете? Стать крепче. Когда играли с Чили, россияне проиграли все единоборства. А Чили — это лучшая команда в мире или что?» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков провёл 22 матча за железнодорожников, в которых забил 14 голов и отдал пять голевых передач.

