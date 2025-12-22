Колыванов — о Дивееве: не понимаю, зачем ЦСКА отдавать лучшего защитника

Известный экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на информацию о том, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перебраться в «Зенит».

«Дивеев хорошо чувствует себя в ЦСКА. Он один из лидеров обороны. Не факт, что в «Зените» ты будешь играть и болельщики будут любить. «Зенит» не может отдать Лусиано в аренду в простую команду. На его замену надо приобрести что-то хорошее. Дивеев — игрок не только обороны, но и национальной сборной. Он один из лучших защитников России. «Зенит» может позволить себе всё. Не понимаю, зачем только ЦСКА отдавать лучшего защитника. Его любят болельщики, тренер в него верит. В «Зените» же может присесть на лавку», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.